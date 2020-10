Pau : un homme retrouvé mort dans un appartement

Avenue Léon Say à Pau (illustration).

publié le 19/10/2020 à 04:34

Vendredi 16 octobre, un homme a été retrouvé mort dans un appartement à Pau. Le corps de la victime présentait des traces de coups de couteau. Une information criminelle a été ouverte et une personne a été placée en détention provisoire.

Il est aux alentours de 16 heures vendredi 16 octobre, lorsque les policiers de Pau ont découvert le corps sans vie d'un homme dans un appartement de l'avenue Léon Say. La victime aurait été poignardée de plusieurs coups de couteau, ont révélé nos confrères de France Bleu.

Depuis la découverte du corps, neuf voisins de la victime ont été interrogés par les enquêteurs et une personne a été placée en détention provisoire dimanche soir, précise le média régional. Le parquet de Pau a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre et non dénonciation de crime. Le corps de la victime devrait être autopsié dans la semaine. Pour l'heure, l'affaire est qualifiée de "très confuse" par le parquet de Pau.