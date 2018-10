publié le 30/10/2018 à 19:53

L'histoire peu banale d'une passionnée de basket. Dimanche 28 octobre, les clubs de l’Élan Béarnais et de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne s’affrontent au Palais des sports de Pau. Lors de la mi-temps, une femme enceinte tente un shoot à trois points pour essayer de remporter un chèque de 1.000 euros.



Mais la scène ne se déroule pas vraiment comme prévue, rapporte Sud-Ouest. Prenant son élan pour tirer le plus loin possible, la jeune femme fait une lourde chute, entraînée par son geste vif. Les spectateurs inquiets retiennent alors tous leur souffle. La jeune landaise se relève pour préparer un deuxième tir, plus proche, à 100 euros. Mais une nouvelle fois, la tentative se solde par un échec, relate le quotidien régional.

Sauf que l’histoire ne s'arrête pas là pour la jeune femme. Admise à l’hôpital, elle accouche dans la nuit. Des joueurs de l’Élan Béarnais lui ont rendu visite le lendemain, accompagnés d’une petite surprise. Ils ont en effet offert à la jeune mère, le chèque de 1.000 euros qu’elle avait essayé de gagner, en vain. Quant au petit garçon qu’elle a mis au monde dans la nuit, il se porte bien.

"Quelques heures après l'Amazon Shoot à 1000€, Laurie, la participante, se porte bien comme son petit Lucas, né dans la nuit. Amazon et l'Elan sont heureux d'offrir à Lucas et à ses parents un bon d'achat de 1000 € pour l'accompagner dans les premiers grands moments de sa vie." pic.twitter.com/fqWrnT9O80 — Elan Béarnais (@EBPLO) 29 octobre 2018