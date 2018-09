publié le 17/09/2018 à 15:50

Événement inédit dans l'histoire de la National Football League (NFL) aux États-Unis. Les Bills de Buffalo affrontaient les Chargers de Los Angeles ce dimanche 16 septembre. La rencontre se déroulait normalement, jusqu'à la démission surprise d'un des joueurs, qui n'a pas tenu jusqu'à la fin du match.



Alors que les Chargers menaient 28 à 6, l'heure de la mi-temps a sonné. Un temps de pause où les joueurs se requinquent, s'hydratent, se réorganisent. Sauf pour Vontae Davis. En pleine rencontre, ce défenseur des Bills a disparu de la circulation. Le joueur n'est jamais revenu sur le terrain, et pour cause : il a décidé de prendre sa retraite et de quitter le stade.



"Aujourd'hui sur le terrain, la réalité m'a heurté vite et fort : je ne devrais plus être là", s'est expliqué le footballer dans un communiqué, publié quelques heures plus tard sur Twitter. "Lorsque j'étais sur le terrain, je ne me sentais pas bien", a-t-il dit, pointant du doigt sa condition physique et les nombreuses blessures et opérations subies pendant ses 10 saisons en NFL. "Physiquement, je sais maintenant que ce n'est plus possible", a ajouté le joueur.

Malgré ses explications, ce comportement a été jugé irrespectueux par plusieurs commentateurs, ainsi que par ses coéquipiers qui n'étaient pas au courant de sa décision. "Il a de lui-même quitté le match, il n'était pas blessé et il nous a fait savoir ensuite qu'il en avait fini avec le football", a déclaré son entraîneur Sean McDermott après la rencontre.



"Il n'a rien dit à personne, j'ai découvert qu'il n'était plus là lorsqu'on est rentrés sur le terrain pour la seconde période, on nous a dit qu'il prenait sa retraite, c'est tout", a également affirmé un joueur de son équipe, Lorenzo Alexander.



Les Bills de Buffalo doivent désormais jouer la saison sans leur cornerback, ce qui n'augure rien de bon pour les matchs à venir.