publié le 27/09/2018 à 13:30

Connaissez-vous le ventriglisse ? Cela consiste à s'élancer à plat ventre sur une bâche mouillée et savonneuse, puis à se laisser glisser le plus loin possible. Trois Castrais ont créé une fédération française de cette discipline.

Tout est parti d'un pari pendant le mondial de foot, cet été. Les trois amis décident que si la France remporte la Coupe du monde, ils iront glisser avec leurs bâches. Le 15 juillet, le France décroche le titre suprême et les trois copains décident d'honorer leur pari sur la place Jean Jaurès. Ils utilisent l'eau de la fontaine pour se mouiller mais problème : les trois amis ont oublié le savon, indispensable pour glisser. C'est alors qu'une riveraine, témoin de la scène, leur lance du produit vaisselle depuis le troisième étage de son appartement.

Depuis, la vidéo a cartonné sur internet, et leur Instagram est suivi par plus de 700 personnes aujourd'hui. Leur prochain objectif est d'intégrer leur discipline aux Jeux Olympiques de 2024.