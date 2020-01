publié le 21/01/2020 à 21:06

Patrick Balkany est de nouveau à l'hôpital ce soir pour sa deuxième hospitalisation depuis sa condamnation et son incarcération pour fraude fiscale et pour blanchiment. Il n'était donc pas au tribunal ce mardi où sa quatrième demande de remise en liberté a été renvoyée au lundi 27 janvier.

Son avocat, Romain Dieudonné, est très inquiet : "On a quand même des pièces médicales qui évoquent un état général qui a tendance à décliner, avec, sur 4 mois, 24 kilos perdus, ce qui est grave pour n'importe qui mais encore plus pour quelqu'un qui présente les difficultés médicales de Patrick Balkany, qui a par ailleurs 71 ans".

Il dit avoir "alerté la cour sur ce point". L'avocat a ensuite livré un peu plus de détails sur le déroulement des faits : "Il était retourné, fin de semaine dernière à la prison de la Santé, après l'accord des médecins et après des examens complémentaires qui ont eu lieu hier, il a été hospitalisé de nouveau et est pour l'instant à Cochin pour les 48 prochaines heures au minimum. C'est difficile pour lui et j'espère que la cour entendra ça et rendra une décision favorable".