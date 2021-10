Pas-de-Calais : un "grand félin" aperçu en liberté, des recherches en cours

Vigilance dans le Pas-de-Calais. Un "grand félin" a été aperçu en liberté près d'Auxi-le-Château. La bête a été vue par une vingtaine de gendarmes mercredi 13 octobre dans la soirée, après le signalement d'une habitante, a précisé la gendarmerie du Nord et Pas-de-Calais, confirmant une information du journal La Voix du Nord.

"On n'est pas certain qu'il s'agisse d'un lion ou d'une lionne. Mais il est certain que c'est un grand félin", a-t-on précisé. "Des appels à la prudence ont été adressés localement à la population notamment par du porte à porte", a-t-on ajouté.

"On estime que c'est un animal qui ne craint pas l'homme et ne fuit pas les habitations", a également souligné la gendarmerie, selon laquelle "des effectifs armés" pourraient être déployés pour protéger la population.

La gendarmerie s'est adjoint les services de l'Office français de la biodiversité pour traquer l'animal, "essayer de déterminer sa zone d'évolution", mais aussi "son espèce exacte" grâce à ses traces et ses excréments. Aucun zoo ni cirque n'est établi dans la région, selon la gendarmerie, qui envisage plutôt l'hypothèse d'un "nouvel animal de compagnie (NAC) non déclaré".