publié le 17/08/2020 à 14:06

Sur l'autoroute A36, dans le Doubs au niveau de Saint-Vit, plusieurs incendies ont été constatés dimanche 16 août aux alentours de 17h. Les départs de feu ont été aperçus au bord de la voie sur une distance de près de 6km.

Les secours ont été alertés par de nombreux automobilistes qui ont remarqué un épais nuage de fumée sur l'autoroute, visible sur plusieurs kilomètres. Des témoins expliquaient avoir vu des braises fuir de la remorque d'un camion.

Le véhicule roulait en direction de Mulhouse selon les informations des Dernières Nouvelles d'Alsace. Il a rapidement été identifié puis interpellé par les militaires du peloton motorisé d’École-Valentin.

L'appréhendé revenait d'un week-end en Côte-d'Or, où il avait préparé des pizzas. Il n'avait pas pris le soin d'éteindre correctement les braises à l'intérieur de son four avant de reprendre la route. Celles-ci se sont donc ravivées à cause de la vitesse et se sont échappées de la remorque.

Cette négligence a provoqué trois incendies, détruisant près de 4.000 m². Une quinzaine de pompiers ont dû intervenir pour lutter contre les flammes. Le conducteur a été testé positif au dépistage toxicologique. Une fois son permis suspendu, son camion et son four à pizza ont été immobilisés. L'individu doit être poursuivi pour "destruction par imprudence".