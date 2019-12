Parti aux champignons, un retraité est retrouvé à 300 km de son domicile

publié le 18/12/2019 à 13:15

Une chasse aux champignons épique : un retraité a été retrouvé dans son véhicule hier, mardi 17 décembre, à près de 300 km de son domicile. Ce conducteur de 90 ans, était alors totalement désorienté au niveau du péage Toulouse Sud, vers 3h du matin.

Si de nombreuses personnes s'égarent régulièrement entre les sorties d'autoroute dans cette région, ce retraité avait roulé plus de trois heures et parcouru 300 km avant de stopper son périple aux portes de la ville rose, a indiqué La Dépêche.

Lundi matin, le nonagénaire quitte son domicile de Nîmes pour aller chercher des champignons. Il comptait d'abord se rendre dans les bois très fréquentés du département du Gard. Sur l'autoroute, il perd le sens de l'orientation et n'ose pas, dans la panique, quitter l'A9 et l'A61. Il stoppera finalement sa course aux premières barrières de péage de cette portion d'autoroute à Toulouse, celles de Montpellier devant être désormais contournées.

Après avoir roulé sur 291 km, il a été secouru par la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais. Les officiers ont pu ensuite joindre sa famille qui n'a pas pu venir le chercher immédiatement compte tenu de la distance. Ses proches devraient arriver dans la journée pour le ramener à son domicile. En attendant, les militaires ont rapidement escorté le retraité jusqu'au CHU Rangueil où il a été pris en charge pour un contrôle de santé.