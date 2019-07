Landes : le wallaby porté disparu depuis un mois retrouvé sain et sauf

publié le 13/07/2019 à 17:20

Une histoire qui se termine bien. Le wallaby, disparu depuis plus d'un mois dans les Landes, a finalement été retrouvé ce samedi 13 juillet, rapporte France Bleu Gascogne. Il s'était enfui d'un parc privé en passant sous le grillage.

Le petit kangourou de 50 centimètres de haut a été retrouvé par son propriétaire après avoir lancé un appel à témoins. Cet appel avait permis de signaler la présence de l'animal dans un secteur d'Aurice, dans les Landes, où un piège a été installé, avec l'aide d'une association de chasse de la commune.

Dans le piège, des crottes de son frère wallaby et des aliments ont été déposés pour l'attirer. Et ça a fonctionné puisque ce samedi matin, il a été retrouvé et relâché dans le parc privé de son propriétaire. Ce dernier, un passionné d'animaux exotiques avait acheter ce wallaby pour compléter son parc animalier, précise nos confrères de France Bleu Gascogne. Il assure avoir à sa disposition toutes les autorisations nécessaires pour la détention de cet animal.