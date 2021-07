Paris : une voiture percute une terrasse du 17e arrondissement, un mort et plusieurs blessés

Une terrasse parisienne du XVIIe arrondissement a été percutée par une voiture ce jeudi soir, peu avant 23 heures. L’accident est survenu dans la rue Guy Moquet, dans le nord-ouest de la capitale. Le bilan provisoire fait état d'un décès et de plusieurs blessées.

Un véhicule a percuté la terrasse du "Bar aux Sports" dans le XVIIe arrondissement de la capitale, tard ce jeudi 29 juillet. Selon des sources policières, il s'agirait d'un accident de voie publique et non d'un acte volontaire. "C'est un accident", a déclaré le maire Les Républicains Geoffroy Boulard. Un mort est à déplorer ainsi qu'au moins six blessés, dont un grave qui est le passager de la voiture accidentée.

Le véhicule est toujours sur place, mais son conducteur a pris la fuite à pied. La préfecture de police de Paris a annoncé qu'une opération de police était en cours au niveau de la rue Sauffroy et recommande de ne pas se rendre dans le secteur.



Le véhicule impliqué, dont le conducteur semble avoir perdu le contrôle, a fait un tonneau avant de percuter la porte du bar. "Le véhicule arrivait à vive allure et il est parti en tonneaux. Une femme qui se trouvait en terrasse est malheureusement décédée. Le chauffeur de la voiture est parti en courant et un autre passager de la voiture a été évacué à l'hôpital Beaujon en urgence absolue", a précisé le maire du XVIIe arrondissement.