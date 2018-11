publié le 18/11/2018 à 11:02

Ils étaient tous assis à une terrasse. Dix personnes ont été légèrement blessées samedi 17 novembre, dans la soirée, par de l'acide chlorhydrique jeté par une femme SDF alors qu'il étaient attablées à la terrasse d'un bar à l'angle de la rue Davso et de la rue Breteuil, dans le 1er arrondissement de Marseille.



Les victimes souffrent de "blessures superficielles" aux mains, aux jambes et au visage pour certaines, a indiqué une source policière, confirmant ainsi une information du journal La Provence. Six d'entre elles ont été transportées à l'hôpital de la Timone et quatre autres ont été prises en charge sur place par les marins-pompiers.

La sans-abri a rapidement été interpellée par les forces de l'ordre. "Il semblerait que l'auteure des faits ne disposait pas de toutes ses facultés mentales", a indiqué la police qui l'a placée en garde à vue.