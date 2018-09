publié le 22/09/2018 à 16:17

Un heureux événement dans un lieu incongru. Il était aux alentours de 6 heures du matin vendredi 21 septembre, lorsqu'une femme a accouché sur un quai de la Gare du Nord (Xe arrondissement ) à Paris, relate Le Parisien. L'accouchement s'est précisément déroulé entre les voies 30 et 36.



La femme enceinte a été assistée par un agent RATP et une infirmière. Une zone de sécurité avait été établie autour d'elle afin qu'elle puisse accoucher de la manière la plus discrète possible. "J'ai vu la dame en difficulté. Sa robe était mouillée. J'ai compris qu'elle avait perdu les eaux et qu'elle était en train d'accoucher !", confie l'agent de la société de transports au Parisien.

Le bébé est né en une dizaine de minutes, soit très rapidement. Le nouveau né et sa maman se portent bien. C'est un petit garçon, qui se prénomme Joudia. Ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital Lariboisière, non loin de la Gare du Nord.