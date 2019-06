Paris : une adolescente assure avoir été séquestrée pour être emmenée en Syrie

publié le 15/06/2019 à 07:12

Le fait divers commence jeudi 13 janvier vers 23h50, lorsque les forces de l'ordre sont appelé afin de mettre fin à une rixe rue Condorcet, dans le IXe arrondissement de Paris. Les policiers arrivent sur place quelques minutes plus tard et trouve une jeune fille accompagnée de son frère et de son beau-frère, tous les trois venant de Belgique.



Selon les informations du Parisien, la fille explique alors pourquoi elle se trouve à Paris. Elle assure que depuis le dimanche 9 juin, elle est séquestrée par un homme de 30 ans rencontré à Molenbeek, près de Bruxelles, ce dernier insistant pour l'emmener avec lui en zone de conflit en Syrie. La source du quotidien indique que les circonstances de la rencontre entre la jeune fille de 16 ans et l'homme sont encore floues.

Toujours est-il qu'elle a fuit le domicile de sa famille afin de suivre le suspect, ses proches avaient alors déclenché une procédure de fugue. Mais effrayée par le projet de son compère de rejoindre la Syrie, elle a appelé sa famille dont des membres sont alors venus la chercher.

Une deuxième femme séquestrée et fichée S

À l'arrivée de la police, l'homme âgée de 30 ans a pris la fuite mais a rapidement été rattrapé par la brigade anti-criminalité et placé en garde à vue. Très vite, il est identifié comme un Français converti à l'islam et radicalisé, relaie Le Parisien. L'enquête est toujours en cours afin de faire la lumière sur cette affaire et vérifier qu'il y a bien eu un projet de départ pour le jihad.



De plus, les premières déclarations de la jeune fille ont indiqué la présence d'une autre fille séquestrée dans une cave de l'immeuble. Cette dernière a été libérée par les policiers, mais elle a été peu coopérative, refusant de quitter le sous-sol. Après vérifications, il s'est avéré qu'elle faisait l'objet d'une fiche S à cause de soupçons d'appartenance à la mouvance jihadiste internationale.