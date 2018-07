Paris : un véritable arsenal découvert au fond d'une boulangerie

publié le 07/07/2018 à 03:15

C'est rue Curial, dans le XIXe arrondissement de Paris, que des inspecteurs du Codaf (Comité opérationnel départemental anti-fraude) ont fait une découverte inattendue en contrôlant une boulangerie, comme le raconte Le Parisien. Jeudi 5 juillet, accompagnés de policiers, ils se rendent dans l'arrière-boutique du commerce et tombent sur un stock d'armes et de munitions.



Les inspecteurs ont notamment retrouvé un pistolet de calibre 6.35, un chargeur de munitions de calibre 5.56, ainsi que 50 mètres de mèches lentes et quatre grenades d'exercice à plâtre, une substance remplacée par des vis et des clous dans l'un des engins explosifs. De faux papiers et la somme de 700 euros en liquide ont également été découverts. L'ouverture du coffre-fort de la boulangerie a permis de mettre la main sur d'autres munitions, dont une bande de 75 cartouches de calibre 5.56.

Le gérant a expliqué aux contrôleurs et aux policiers que ces munitions appartenaient à son frère, un ancien militaire. Le laboratoire central de la Préfecture de police a envoyé sur place des techniciens accompagnés d'un chien spécialisé dans la détection d'explosifs, qui n'ont rien trouvé. Le deuxième district de police judiciaire est en charge de l'enquête.