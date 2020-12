Paris : un mort et un blessé grave dans une rixe entre migrants

publié le 17/12/2020 à 00:52

En mai, un Sénégalais et un Ivoirien avaient été tués dans un centre d'accueil pour migrants en région parisienne. Ce mercredi 16 décembre, une rixe entre migrants dans le nord-est de Paris a fait un mort et un blessé grave dans la nuit de mardi à mercredi 16 décembre.

Les faits ont eu lieu Porte de la Villette, dans le XIXe arrondissement de la capitale et ont impliqué plusieurs migrants originaires d'Afrique subsaharienne vivant dans la rue, a expliqué un responsable associatif, qui n'a pas souhaité être identifié, et dont les équipes effectuaient des maraudes dans le quartier pour distribuer des couvertures aux sans-abri. La rixe a fait "un mort, un blessé grave transporté à l'hôpital et une troisième personne blessée mais consciente", a confirmé une source policière.

Si les acteurs associatifs ne constatent pas de montée de la violence parmi les centaines d'exilés toujours en errance en lisière de Paris, "les deux évacuations ratées à Saint-Denis et Place de la République ces dernières semaines ont généré une forme de frustration", a constaté Louis Barda, responsable des maraudes pour Médecins du monde. "Ils sont dans des états de détresse encore plus forts que ce qu'on constate d'habitude. Il y a une usure, une fatigue et un désespoir. Et entre le désespoir et la tension, la frontière peut être fine", ajoute-t-il.