Xavier Dupont de Ligonnès : sa soeur "est persuadée qu'il est vivant", dit l'avocat de la famille

Cela fait 11 ans maintenant que Xavier Dupont de Ligonnès a disparu. Le présumé auteur d'un quintuple meurtre (celui de sa femme et ses quatre enfants) s'est évaporé dans la nature en 2011 en ne laissant aucun trace.

Pourtant, aujourd'hui, sa famille croit qu'il est toujours en vie. "Christine, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès est persuadée qu'il est vivant, et elle est persuadée qu'on ne connait pas la réalité des constatations techniques et matérielles. Elle se demande où est son frère", explique Me Stéphane Goldenstein, invité de L'heure du Crime et avocat de la sœur et de la mère de l'homme recherché.

Aujourd'hui encore, les recherches continuent pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Le 21 juin 2021, les policiers de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP) étaient à l'œuvre dans le petit cimetière de Grimaud, entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Ces hommes, dont la mission première est la traque des fugitifs, ont attendu la nuit pour visiter discrètement le lieu, planté de cyprès et surplombé par un antique moulin à vent.

Des recherches ont encore lieu dans le Var

Un autre moulin sur la commune, à cinq kilomètres du rivage, a longtemps été la propriété du comte Hubert Dupont de Ligonnès, un ingénieur en physique nucléaire qui avait quitté sa femme et leurs trois enfants quand Xavier avait seulement dix ans. Xavier Dupont de Ligonnes n'a jamais cessé d'admirer ce père lointain décédé en janvier 2011 et enterré en Lozère.

C'est à cette période, en 2011, que Xavier Dupont de Ligonnès a d'ailleurs commencé à s'entraîner régulièrement au tir dans un club de Nantes. Avec la carabine 22 long rifle héritée de son père. Arme qu'il va équiper d'un silencieux et qui a très certainement utilisée pour la tuerie. Et si Dupont de Ligonnès avait décidé de se suicider ici, dans ce coin où il aimait jouer quand il était enfant et où adulte il venait encore se promener ? Des tombes du cimetière de Grimaud, récemment ouvertes ou détériorées, vont être examinées et fouillées, mais les prélèvements effectués ne vont rien révéler.



Ce n'est pas la première fois que les enquêteurs se rendent dans cette région. C'est ici encore que le suspect est passé après les crimes, le 15 avril 2011. On le voit ainsi sortir de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argen. Les caméras de vidéosurveillance filment ce client en train de s’éloigner à pied sur le parking de l'établissement. Ce n'est qu'une semaine plus tard, le 21 avril au soir, que les gendarmes vont découvrir sa Citroën C5 sur le parking. Il est parti à pied, ou alors quelqu'un l'attendait peut-être...

Nos invités

- Anne-Sophie Martin, journaliste et auteure du livre "Le disparu" aux éditions Ring

- Jean-Paul Le Tensorer : à l’époque, patron de la direction interrégionale de la Police Judiciaire de Rennes

- Me Stéphane Goldenstein, avocat de la sœur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès