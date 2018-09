et Clémence Bauduin

publié le 21/09/2018 à 13:27

Marcher dans la rue à l'heure de pointe et faire une chute de 10 mètres. Il était 8 heures ce vendredi 21 septembre lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années est tombé dans un trou, en pleine rue parisienne, pour des raisons qui pour l'heure restent floues. Le pronostic vital de la victime, envoyée à la Pitié-Salpétrière, est engagé.



Depuis la rue, des passants ont entendu quelqu'un gémir. Ils se sont rapprochés et ont constaté qu’un homme d’une quarantaine d’années gisait à l’intérieur de ce gouffre large d'environ un mètre carré et profond d'environ 10 mètres.

L'intervention du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp), brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, a été nécessaire pour l'en extirper. L'homme a été transporté à l'hôpital en état d'urgence absolu.

Le mystère reste pour l'heure entier autour de la présence de ce trou en pleine rue de Paris. Les pompiers affirment qu’aucun chantier n'avait lieu à cet endroit à ce moment-là. La trappe qui surplombait normalement le trou a donc été enlevée, mais reste désormais à savoir par qui.