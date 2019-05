et Eléanor Douet

publié le 23/05/2019 à 10:59

Un diamant d'une valeur estimée à 45 millions d'euros à été volé dans un hôtel de luxe du VIIIe arrondissement de Paris, lundi 20 mai, a-t-on appris de sources judiciaires.



Ce jour-là, une Guinéenne avait rendez-vous dans l'après-midi avec deux gemmologues à l'hôtel Warwick pour faire expertiser un diamant de 43.5 carats. À l'issue du rendez-vous, les deux hommes lui ont remis un certificat d'expertise avant de quitter l'établissement.

Mais, les gemmologues seraient en réalité des escrocs, qui auraient réussi à remplacer la pierre par une imitation. Ce n'est qu'une fois seule que la femme se serait rendu compte de la supercherie.

Deux jours plus tard, elle s'est présentée au commissariat du VIIIe arrondissement pour déposer plainte. La Brigade de la répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'enquête. La police scientifique a procédé à des prélèvements. Les traces ADN des faux experts et les images de vidéo-surveillance vont notamment être analysées pour tenter de retrouver le diamant et les voleurs.