publié le 20/09/2018 à 14:44

Le propriétaire de ces lingots d'or n'est pas prêt de revendre un objet de valeur sur Le Bon Coin. L'homme souhaitait en effet se séparer d'un lot d'or pour un montant de 115.000 euros. Une offre qu'il a alors postée sur la plateforme de vente entre particuliers. Mais le vendeur a eu affaire à un acheteur mal intentionné et l'histoire s'est terminée au poste de police, rapporte Le Parisien.



La transaction devait avoir lieu mercredi 19 septembre dans le quartier parisien de la Porte Maillot. Le vendeur apporte avec lui toute la marchandise : trois lingots de 33.000 euros chacun, 20 vieilles pièces d’or de 20 francs et six pièces de 20 dollars.

Mais au moment où il aperçoit son potentiel acheteur, ce dernier se serait jeté sur lui pour lui arracher tout l'or avant de s'enfuir en voiture. Ne comptant que sur ses réflexes, le vendeur s'est alors accroché au capot du véhicule, une Renault Laguna, faisant signe à des policiers qui passaient par chance dans le secteur.



Sentant que sa cavale pourrait rapidement tourner court, l'escroc jette alors toute la cargaison d'or par la fenêtre et s'enfuit vers le périphérique, explique le quotidien. Le propriétaire a donc pu récupérer la marchandise, avant de se diriger vers le commissariat du XVIIe arrondissement pour porter plainte.