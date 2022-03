Paris : un agent de sécurité dans le coma après une agression

Violente agression dans un centre commercial de La Défense, dans les Hauts-de-Seine. Mercredi 23 mars, aux alentours de 21h, un agent de sécurité du centre commercial a été très violemment agressé par un homme présent dans la galerie.

La victime est dans le coma et son pronostic vital est réservé, précise France Bleu Paris. Son agresseur est, lui, en fuite et est activement recherché. Des mesures de sécurisation renforcée ont été mises en place dans le centre commercial ce jeudi 24 mars après-midi.

La scène, extrêmement violente, a été capturée par une caméra de vidéosurveillance. On peut y voir la victime s'approcher d'un client qui lui assène deux coups-de-poing, le renversant au sol. L'agresseur, à genou au-dessus de la victime, s'acharne alors et le frappe encore très violemment à six reprises.