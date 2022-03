Somme : un professeur mis en examen pour des agressions sexuelles sur des élèves

Un professeur de musique du collège Jacques Brel de Villers-Bretonneux, dans la Somme, a été mis en examen, mercredi 9 mars, pour corruption de mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité et agression sexuelle par personne ayant autorité.

Une information judiciaire est ouverte, rapporte France 3 Régions, vendredi 11 mars. L'homme de 46 ans a été placé en détention provisoire, après sa garde à vue.

Selon le procureur de la République d'Amiens, huit victimes, toutes mineures, l'accusent de leur avoir envoyé "des messages, et dans certains cas des photographies, à connotation sexuelle". L'une d'elles a également rapporté "des caresses à caractère sexuel", précise le procureur qui évoque des faits anciens et récents. La gendarmerie cherche à savoir si d'autres victimes existent.