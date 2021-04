Paris : Nicolas Sarkozy appelle la police, importuné par une fête clandestine

publié le 14/04/2021 à 20:17

Plusieurs intermittents du spectacle fêtaient une fin de tournage dans la nuit de mardi à mercredi dans le XVIe arrondissement de Paris, loin de se douter qu'ils importunaient le voisinage et non des moindres. Le plus proche voisin du studio d'enregistrement n'était autre que Nicolas Sarkozy qui, importuné par le bruit, a appelé la police.

Selon les informations du Parisien, les forces de l'ordre appelées pour tapage aux alentours de 23 heures, se sont retrouvées nez-à-nez avec l'ancien président de la République qui leur a confirmé les nuisances sonores. Il s'agissait en fait de l'équipe de tournage d'une émission de télévision d'une chaîne française.

Après une simple intervention préventive auprès de l'équipe de tournage, les policiers ont été rappelés plus tard vers 2h30 du matin car les nuisances persistaient. Toujours selon le Parisien, ils ont cette fois procédé à des contraventions notamment pour non-port du masque et non-respect du couvre-feu. Au total, 17 personnes ont été verbalisées précise le quotidien local.

"Heureusement que Nicolas Sarkozy est là pour mettre fin à ces nuisances régulières", a déclaré un voisin à nos confrères.