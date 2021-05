Élections régionales 2021 : Nadine Morano prête à voter avec le RN ?

publié le 07/05/2021 à 11:06

Les portes continuent de claquer chez Les Républicains. Après le maire de Toulon, Hubert Falco, mercredi dernier, c'est au tour du maire de Nice, Christian Estrosi, de rompre avec sa famille politique. Le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, a réagi de manière cinglante : "Il va à la soupe. Au fond c'est le moment où il fera preuve de clarté", a-t-il déclaré.

De son côté, Nadine Morano va encore plus loin. La députée européenne, en désaccord avec la théorie du cordon sanitaire, se dit prête à voter avec le Rassemblement national. "Je ferai avec ceux qui défendront la patrie, la France. Je me fous de ceux qui veulent dire 'cordon sanitaire', ce qui m'intéresse c'est qu'au final les Français et la France soient servis dans leur intérêt", fustige l'eurodéputée Les Républicains chez nos confrères de LCI.

"Les petits discours politiciens qui consistent à dire qu'il y a les grands méchants et les gentils, tout gentils, d'un côté qui incarnent cette espèce de politique molle dont on crève depuis 30 ans parce qu'ils nous sidèrent par leur centrisme, 'Moi je suis centriste, je suis humaniste', comme si l'humanisme appartenait à quelqu'un", s'agace Nadine Morano.