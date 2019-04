publié le 11/04/2019 à 17:21

Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Un homme de 45 ans comparaît ce jeudi 11 avril devant la cour d'assises de Carcassonne, accusé d'avoir violé sa nièce, âgée de 14 ans au moment de faits, rapporte l'Indépendant. Un enfant était né de cette relation. La mère, aujourd'hui âgée de 22 ans, en a la garde exclusive.



Alain R. aurait commis des agressions sexuelles sur la fille de sa sœur lorsqu'elle était mineure, et l'aurait violée après sa majorité. L'accusé assure qu'ils entretenaient une relation amoureuse, une défense contestée par la partie civile. "Elle avait 14 ans et lui en avait une vingtaine de plus qu’elle. Tout est une question d’emprise sur la victime", a martelé l'avocate de la jeune fille, citée par le journal, pour qui la version de "l’histoire d’amour pendant 5 ans" ne tient pas.

L'homme est poursuivi pour "violences habituelles", "atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans" et "viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire". Il reconnaît les faits de violence, mais nie les deux autres chefs d'accusation. Il est en détention provisoire depuis la plainte de la jeune fille, en juin 2015.