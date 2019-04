publié le 11/04/2019 à 19:10

Un véritable calvaire. Un apprenti de 17 ans a été, durant un an et demi, le souffre-douleur de ses collègues à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. L'affaire est grave : 8 adultes âgés de 20 à 50 ans ont été arrêtés, 7 d'entre eux ont été mis en examen.



Insultes, brimades, violences physiques, coup de taser, rien n'a été épargné à ce jeune dans l'entreprise pour laquelle il travaille depuis qu'il a 15 ans. Ses fesses ont été peintes en marron avec de la peinture, il a été forcé de s'habiller en femme ou encore de rentrer dans une poubelle et de sourire à la caméra. Car tous ces actes d'humiliation ont été photographiés et filmés par des collègues avec leur téléphone.

Mais un jour, l'acharnement va trop loin : les huit adultes jettent l'apprenti dans un fourgon rempli d'excréments d'animaux. Blessé au genou, le jeune homme, qui n'avait jamais raconté ce qu'il subissait, est obligé d'en parler à ses parents, et porte plainte. Les enquêteurs identifient les huit collègues. Tous reconnaissent les faits mais minimisent leur gravité : pour eux, ce n'était qu'un simple jeu.

L'apprenti lui, se remet doucement du cauchemar qu'il a vécu. Il a trouvé une nouvelle entreprise pour terminer son CAP. Les enquêteurs décrivent un jeune qui aurait pu se suicider si la situation avait perduré.