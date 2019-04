et Leia Hoarau

12/04/2019

Le corps d'un enfant de 8 ans a été retrouvé dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 avril, dans un camping-car du Bois de Boulogne (Paris), où logeait une famille originaire du Maine-et-Loire, a-t-on appris de sources concordantes. L'enfant était venu passer des vacances dans la capitale avec son père et son petit-frère âgé de 4 ans.



L'alerte avait été donnée mercredi soir par la compagne du père, inquiète de ne plus avoir de nouvelles. Selon nos informations, elle a contacté les reponsables du camping qui ont trouvé la porte du véhicule close. Les pompiers, appelés sur les lieux, ont dû briser les vitres du véhicule. A l'intérieur, ils ont découvert la jeune victime, le père inconscient et le petit-frère en état de sidération. L’homme âgé d'une trentaine d'années a été transporté dans un état grave à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Le petit frère âgé de 4 ans a été admis aux urgences pédiatriques.

Une enquête en recherche des causes de la mort et des blessures a été ouverte par le parquet de Paris. Selon nos informations, l'autopsie pratiquée est "blanche", c'est à dire qu'elle n'a donné aucun résultat permettant d'expliquer la mort de l'enfant. Intoxication alimentaire, chauffage... Toutes les hypothèses sont encore envisagées par la brigade des mineurs, chargée de l'enquête.