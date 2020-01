et AFP

En pleine tempête médiatique après l'attribution d'une Légion d'honneur, Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock France, a reçu le soutien de Bruno Le Maire. L'ensemble de la carrière effectuée par l'actuel patron du gestionnaire d'actifs, "justifie" sa promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, a défendu le ministre de l'Économie, ce vendredi 3 janvier.

"Monsieur Cirelli a exercé des fonctions qui justifient la décoration qu'il va recevoir aujourd'hui, que ce soit comme directeur adjoint du cabinet du Premier ministre (Jean-Pierre Raffarin), que ce soit comme président de GDF. Il a une carrière qui justifie la décoration qui lui est attribuée aujourd'hui et qui je le rappelle a été validée par la Grande Chancellerie", a-t-il déclaré en marge d'un déplacement à Paris.

Jean-François Cirelli, ancien dirigeant de GDF-Suez, puis d'Engie, et actuel président de la branche française du plus important gestionnaire d'actifs du monde, a été nommé officier de la Légion d'honneur dans le contingent du Premier ministre dans la promotion du Nouvel an. Cette nouvelle été dénoncée par l'opposition qui a brocardé un choix du "camp des fonds de capitalisation" dans la bataille sur la réforme des retraites.

La politique doit "quitter le terrain du fantasme"

"Puisqu'on est en période de vœux, je voudrais faire un vœu pour l'année 2020, c'est que la politique en France revienne à la raison et quitte le terrain du fantasme dans lequel elle se trouve trop souvent", a ajouté Bruno Le Maire en référence à la polémique sur le sujet en pleine réforme des retraites.

"C'est tout sauf anecdotique, BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites", avait fustigé Olivier Faure, premier secrétaire du PS, en évoquant la promotion de M. Cirelli, ce jeudi 2 janvier. "Je rappelle que BlackRock est un gestionnaire d'actifs. Donc BlackRock ne s'occupe pas des pensions de retraite, donc on est en train de mélanger des choses qui n'ont absolument rien à voir", a de son côté insisté Bruno le Maire.

Entreprise américaine implantée en France depuis 13 ans, BlackRock déclare gérer un portefeuille d'actifs de quelque 7.000 milliards de dollars dans le monde, dont 30 milliards environ auprès de clients français.