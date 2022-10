CAC 40 : pourquoi l'indice phare de la Bourse de Paris s'est effondré jeudi à 14h30 ?

Comme un ascenseur fou. Jeudi 13 octobre, le CAC 40 et toutes nos marques de luxe de sont effondrés à 14h30 précises. Lorsque l'on regarde les graphiques, l'image est impressionnante : en quelques minutes, le principal indice boursier de la Bourse de Paris est passé de 5.873 points à 5.717 points, soit 156 étages en chute libre.

Au même moment, toutes nos stars du luxe ont la même dégringolade et se sont retrouvées parmi les plus fortes baisses de la bourse de Paris : Hermès, Kering, LVMH, L'Oréal ou encore Pernod Ricard. Heureusement, le CAC a rattrapé sa chute en fin de séance, mais les marques de luxe sont restées dans le rouge.

À 14h30, les États-Unis ont publié leurs derniers chiffres de l'inflation, plus mauvais que prévu. Sur un an, la hausse des prix est de 8,2% et la tendance ne ralentit pas vraiment. Cela signifie que la banque centrale américaine, la Federal Reserve, va continuer à augmenter ses taux directeurs très fortement, ce que les marchés ont baptisé des hausses jumbo : 0,75 point de base d'un coup.

Un euro faible dans le luxe comme à la pompe

Ce phénomène affecte nos marques de luxe car ces dernières sont nos championnes de l'export. Quand la FED remonte ses taux, elle renforce le dollar et affaiblit par conséquent l'euro. Autrement dit, avec des cosmétiques, des sacs à main ou des carrés de soie fabriqués en euros et vendus en dollars, les produits sont mécaniquement plus chers aux États-Unis. Cela impacte les ventes et la rentabilité. Un dollar fort et un euro faible est mauvais pour nos exportations.

En ce moment, le dollar est une valeur refuge. L'inflation américaine n'est pas liée à la guerre en Ukraine ni à une pénurie de moutarde ou d'huile d'olive. Le marché de l'emploi américain reste dynamique et la consommation des ménages se maintient. En Europe, au contraire, l'inflation ne peut pas être maîtrisée, car elle est liée aux prix de l'énergie et des matières premières agricoles.

L'inflation américaine va se corriger avec une remontée des taux directeurs, un classique. Le problème est qu'en Europe, quand la BCE remonte ses taux, cela pénalise les pays très endettés comme la France et assèche le marché immobilier. Autrement dit, le remède américain pourrait être un poison pour l'Europe. Et le dollar risque d'être fort pendant quelques temps encore.

La faiblesse de l'euro et la force du dollar se retrouvent aussi à la pompe. Le pétrole s'achète en dollars et se revend en euros, donc la force du dollar pousse le prix du plein vers le haut. Alors, comme disait Fabien Rousseil, le numéro 1 communiste, "on aura bientôt des jerricanes logotypés Coco Chanel".

