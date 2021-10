Paris : la Gare de Lyon temporairement évacuée à cause de deux bagages abandonnés

La Gare de Lyon à Paris a été temporairement évacuée vendredi 22 octobre en raison de deux bagages abandonnés qui nécessitait une intervention et l'instauration d'un périmètre de sécurité, a dit la SNCF à l'AFP. L'intervention a eu lieu vers 19h15, au premier soir des vacances de la Toussaint, perturbant ainsi de nombreux départs.

La police a évacué la gare et fermé les grilles, selon une journaliste de l'AFP. Des centaines de voyageurs se sont alors massés sur le parvis, dans le calme. Puis les portes ont été rouvertes vers 19h40, et la SNCF a confirmé que l'intervention était terminée, sans évaluer l'impact de cet incident sur le trafic ferroviaire.

Pour ce premier weekend des vacances de la Toussaint, la SNCF a annoncé une grève pour ceux qui ont prévu de prendre le TGV Atlantique : comptez 1 train annulé sur 10 vendredi, 1 train sur 3 samedi et dimanche. Cet appel à la grève court d'ailleurs de ce vendredi midi à lundi midi et concerne les TGV Inoui et les trains Ouigo.