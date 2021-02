publié le 03/02/2021 à 11:57

C'est l'histoire d'un restaurateur niçois qui a été cambriolé deux fois. Il y a quelques jours, l'homme a lui-même livré les coupables à la police. La victime avait pu reconnaître les auteurs grâce à la caméra de vidéosurveillance. De fait, les cambrioleurs n'avaient pas été discrets.

Le 27 janvier dernier, au moment d'ouvrir son restaurant, Oliver Daniel a la mauvaise surprise de constater que son restaurant a été cambriolé. Son premier réflexe après les faits : visionner les bandes de vidéosurveillance.

"Ils ont tout sorti : ils ont commencé à cuisiner. Les cambrioleurs ont pas mal mangé, et ils ont surtout beaucoup gaspillé", confie l'un des gérants de cet établissement situé face à la baie des Anges à Nice. Les individus ont ensuite récupéré "quelques bouteilles" et "uriné derrière le comptoir" avant de quitter les locaux.

Les gérants lancent une patrouille dans le Vieux-Nice

Visiblement satisfaits de la qualité de la nourriture et des bouteilles, un des deux cambrioleurs visite une seconde fois ce restaurant dimanche soir, profitant des rues désertes de la ville placée sous couvre-feu. Appuyés par les images des vidéos, les gérants décident de lancer une patrouille dans le Vieux-Nice.

"Dimanche matin, on est tombé sur un des deux individus et par hasard, le deuxième est passé devant le restaurant en début d'après-midi", confie le responsable qui a intercepté le cambrioleur avant de contacter les forces de l'ordre.

Après l'interpellation, Olivier s'estime désormais chanceux malgré un préjudice estimé à plus de 8.000 euros. Jugés en comparution immédiate, les auteurs des vols ont écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis pour l'un et six mois de prison ferme pour l'autre.