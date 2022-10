Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP

À Stains (Seine-Saint-Denis), une femme a été retrouvée nue et brûlée à 40% dans la soirée du lundi 17 octobre. La victime a été prise en charge et transportée à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Son pronostic vital est engagé, a indiqué le parquet de Bobigny.

Alors qu'une détonation et un départ d'incendie sur une voiture ont été constatés peu après 21h, plusieurs policiers du commissariat de Stains se sont rendus à l'endroit de la scène. Les forces de l'ordre ont alors découvert une femme nue à proximité du véhicule. Elle présentait d'importantes brûlures sur tout le corps.

Un homme, "fortement alcoolisé" et possiblement en couple avec la victime, a été interpellé par des policiers du commissariat de la ville. Il se trouvait près de la scène et a "tenté de se débarrasser d'un briquet", a précisé une source proche de l'enquête. Les enquêteurs ont trouvé deux bonbonnes de protoxyde d'azote et un bidon d'essence calciné dans le véhicule.

