publié le 28/07/2018 à 20:22

Se faire insulter, siffler ou suivre dans les espaces publics : un quotidien féminin qui a la dent dure, malgré la volonté affichée du gouvernement de lutter contre le harcèlement de rue. Marie, 22 ans, en a encore fait les frais mardi 24 juillet. Sauf que, cette fois, son harceleur ne s'est pas contenté de lui adresser des "bruits/commentaires/sifflements/coups de langue sales, de manière humiliante et provocante" alors qu'elle passait devant lui. Non, son énième harceleur de la journée l'a frappée au visage. Et ce n'est pas le fait de se trouver en plein XIXe arrondissement de Paris, à 18h30 et quelques, avec nombre de témoins, qui l'a découragé.





Pourquoi être passé de la violence verbale à physique ? Parce que Marie a osé lui répondre. "Ce n'était pas le premier [harceleur] de la journée et j'étais fatiguée. J'ai donc lâché un 'ta gueule' en traçant ma route, explique la jeune femme sur son compte Facebook. Ça n'a pas plu à cet homme. Après m'avoir jeté un cendrier dessus, il est revenu sur ses pas et m'a suivie dans la rue". La vidéo de surveillance d'une terrasse - postée sur Facebook par Marie et partagée près de 3.000 fois - montre la scène : l'homme la frappe au visage si fort que Marie est projetée contre le pare-vent de la terrasse.



"Je n’ai pas réalisé tout de suite la violence de ce qui m’était arrivé", a confié la jeune femme au Parisien. Elle est donc rentrée chez elle, avant de ressortir vingt minutes plus tard, décidée à ne pas laisser le crime impuni. Une fois retournée à la terrasse, elle a trouvé beaucoup de soutien. "Les gens ont afflué, pour m’apporter leur soutien, pour me calmer et me dire qu’ils pourraient témoigner", a-t-elle raconté au quotidien. Vidéo en main grâce à la coopération du patron bistrot, Marie est allée porter plainte, accompagnée de ce dernier.



"Le harcèlement c'est au quotidien, conclut Marie dans son post Facebook. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement CESSE".