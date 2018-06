publié le 01/06/2018 à 14:52

L'intention était bonne, mais le message diffusé est maladroit. C'est ce que déplorent les internautes à propos d'une campagne contre le harcèlement de rue, mise en place par le Conseil lillois de la jeunesse (CLJ). Pour lutter contre les sifflements, insultes et autres regards salaces que subissent les femmes dans l'espace public, le CLJ a diffusé des affiches sur son compte Twitter. Mais elles ont été vivement critiquée sur les réseaux sociaux.



Composé de jeunes entre 16 et 25 ans, le CLJ est chargé de mettre en place des projets et d'échanger avec les élus municipaux sur des sujets qui concernent les jeunes. Ce vendredi 1er juin, quatre visuels ont été partagés sur le compte Twitter du Conseil. L'objectif était de mettre en scène des jeunes qui agissent contre le harcèlement de rue et le sexisme.

Si les internautes ont souligné la bonne volonté de cette campagne, ils ont surtout déploré le message maladroit qu'elle laissait entendre.

Le Conseil lillois de la jeunesse s'excuse

Sur l'une des affiches, on peut lire : "Lucas a 20 ans. Lucas aime draguer. Il dit 't'es belle' au lieu de 't'es bonne'. Il est respectueux". Un message qui a provoqué la colère des internautes sur Twitter, qui ont vivement critiqué le sexisme de ces affiches.

Lucas tutoie les femmes.

Lucas ne leur dit pas bonjour et ne leur demande pas si elles veulent converser avec lui

Lucas leur fait des commentaires sur leur physique

Lucas se comporte comme les harceleurs de rue ¿ — Une seitaniste ¿¿ (@une_seitaniste) 1 juin 2018

"Ce que l'affiche aurait dû faire, c'est plutôt : 'Bob sait que les filles s'habillent avant tout pour elles-même. Du coup, il sait qu'une tenue légère n'est pas une invitation à se faire harceler, soyez comme Bob !'", écrit l'internaute L'impossible Clara.

Bon @clj_lille on va pas se mentir cette campagne c'est le malaise malgré une bonne volonté, du coup pourquoi ne pas travailler avec des asso féministes ? Yen a à Lille, et on mord pas, promis ! — Val (@ValArtFeminisme) 1 juin 2018

Après avoir supprimé les tweets promouvant cette campagne, le Conseil lillois de la jeunesse a publié un message pour s'excuser. "Mea Culpa. Nous condamnons fermement le harcèlement de rue et nous ne souhaitons pas le minimiser. Notre message prêtait à confusion. On a retiré les visuels et on s'excuse pour cette confusion. Notre engagement pour l'égalité femmes-hommes continue. #onferamieuxlaprochainefoispromis", peut-on lire sur leur compte.

Mea Culpa. Nous condamnons fermement le harcèlement de rue et nous ne souhaitions pas le minimiser. Notre message prêtait à confusion. On a retiré les visuels et on s’excuse pour cette confusion. Notre engagement pour l’égalité fe/ho continue.#onferamieuxlaprochainefoispromis — CLJ (@clj_lille) 1 juin 2018