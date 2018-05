VIDÉO - Le Musée du Harcèlement de Rue s'installe à Lausanne

publié le 01/05/2018 à 10:00

Un jour peut-être, les sifflements dans la rue, les insultes adressées aux femmes lorsqu'elles marchent dans la rue ou les commentaires sur leurs tenues appartiendront au passé. C'est avec ce postulat que la Ville de Lausanne a mis en place une toute nouvelle campagne pour lutter contre le harcèlement de rue.



Cette vidéo, mise en ligne sur YouTube dimanche 29 avril, explore le Musée du Harcèlement de Rue, un lieu du futur où des œuvres d'art exposées racontent cette période où l'espace public représentait un danger pour les femmes.

Il y a des sculptures de main aux fesses, des citations d'anonymes, de Donald Trump ou de Catherine Millet, de la tribune "anti-Me Too", une allégorie du non respect du consentement ou encore, la pièce centrale de ce musée fictionnelle : le Joconde, un tableau quasi-vivant et plus que salace...

Une campagne "percutante"

Ce Musée virtuel est l'une des actions menées par la Ville de Lausanne et de ses partenaires de la cadre de sa semaine de campagne contre le harcèlement, peut-on lire sur le site de la ville. Cette initiative a largement été saluée par les internautes et par Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes qui a qualifié cette campagne de "percutante".