publié le 23/03/2019 à 11:05

Il est l'homme le plus recherché au monde. Abou Bakr al-Baghdadi, ancien calife de l'État islamique, ne dirige plus aujourd'hui que des troupes disloquées qui ne peuvent elles-mêmes le localiser. Il se se terrerait toujours aujourd'hui, dans le désert syrien. Diabétique et blessé au moins une fois, l'Irakien, dont la mort a été évoquée à plusieurs reprises, prend désormais plus que jamais les traits de son surnom, le "fantôme".



À l'inverse d'Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda traqué sans relâche durant des années et tué en 2011 par les forces spéciales américaines au Pakistan, al-Baghdadi ne représente pas le même symbole. "Demandez à n'importe qui dans la rue en Europe ou aux États-Unis +Qui est Baghdadi?+, vous n'obtiendrez aucune réaction, alors qu'avec Ben Laden, la terreur était là", avancent hauts gradés occidentaux et responsables irakiens.

En effet, la coalition anti-EI elle-même affirme avoir pour objectif premier la fin du "califat" et non la capture ou la mort de son chef.

Une seule apparition publique

Hicham al-Hachémi, spécialiste des mouvements jihadistes, affirme qu'il n'est plus entouré aujourd'hui, que de "son frère Joumouaa, plus âgé que lui, son chauffeur et garde du corps Abdellatif al-Joubouri, qu'il connaît depuis l'enfance, et son estafette, Seoud al-Kourdi". Ils seraient tous les trois dans la badiya, une zone désertique allant du centre de la Syrie à l'Irak, selon l'expert.



Al-Baghdadi a fait une seule apparition publique connue, en juillet 2014, à la mosquée al-Nouri de Mossoul, grande ville du nord de l'Irak, reprise en juillet 2017. Depuis, il ne s'est plus exprimé que dans des enregistrements sonores, bien loin des cassettes vidéos que Ben Laden diffusait régulièrement.



Après avoir créé lors de l'invasion américaine de 2003 un groupuscule jihadiste sans grand rayonnement, il est arrêté en février 2004 et emprisonné à Bucca, dans le sud de l'Irak. Libéré faute de preuves, il fait allégeance à Abou Moussaab al-Zarqaoui, sous tutelle d'Al-Qaïda. Il prendra la tête du groupe en 2010.



Rebaptisée "Etat islamique", son organisation supplante alors Al-Qaïda, ses succès militaires et sa propagande soigneusement réalisée attirant des milliers de partisans autour du globe et revendiquant des attaques partout dans le monde. Jusqu'à ce jour, son groupe ultraradical continue de revendiquer, plus ou moins opportunément, des attaques partout dans le monde.