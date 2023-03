Olivier Dubois et Emmanuel Macron le 21 mars 2023

C'est la fin de deux années de détention au Sahel. Olivier Dubois, journaliste Français, a posé le pied sur le sol Français ce mardi 21 mars vers 12h15. L'ancien otage a atterri sur la base aérienne de Villacoublay, accueilli par ses proches et par Emmanuel Macron.



Olivier Dubois est descendu souriant du Falcon de la République Française et s'est tout de suite dirigé vers ses proches qui l'attendaient, tombant dans les bras de son père et sa demi-soeur. Puis, le journaliste a été accueilli par le président de la République, les deux hommes ont échangé quelques mots puis ils se sont dirigés vers le pavillon d'honneur de la base aérienne.

L'ex-otage va maintenant s'entretenir avec le chef de l'État. Ce dernier n'a pas prévu de s'exprimer, Olivier Dubois le fera peut-être un peu plus tard. Ses collègues nous expliquent qu'il est très fatigué.

