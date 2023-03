Olivier Dubois, journaliste français otage au Sahel depuis 2021, a été libéré

Olivier Dubois est détenu au Mali depuis un an.

Il était le dernier otage français dans le monde. Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre lundi 20 mars à l'aéroport de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), au Mali. À sa descente de l'avion, Olivier Dubois est apparu souriant et visiblement ému, vêtu d'une chemise blanche ouverte et d'un pantalon beige. L'otage américain Jeffrey Woodke, enlevé en 2016 au Niger, a également été libéré.



Olivier Dubois est un journaliste indépendant, qui vit et travaille au Mali depuis 2015. Il a notamment couvert la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien pour Libération ou l'hebdomadaire Le Point. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par ce groupe historiquement lié à Al-Qaïda.

Le 13 mars, une nouvelle vidéo de lui avait circulé sur les réseaux sociaux, sans qu'on connaisse sa provenance et la date à laquelle elle avait été tournée. Olivier Dubois y apparaissait en bonne santé, s’adressant à ses proches et au gouvernement français à ses proches, auquel il demande de "continuer à faire son possible" pour sa libération.



