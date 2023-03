ENQUÊTE RTL - Le prix des voitures d'occasion a augmenté de près de 7% depuis janvier 2023

Après une flambée des prix sur l'occasion l'an dernier on pouvait s'attendre à une accalmie. La réponse est clairement non. Dans le détail si on regarde les modèles stars de notre panier -qui sont les plus populaires- tous connaissent une augmentation. C'est le cas de la Renault Clio + 6,3% (13.353 euros), de la Volkswagen Golf + 4,6 % (20.768 euros).

Mais le plus frappant concerne la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France, elle prend 4,5%, avec un tarif qui s'affiche désormais à 11.997 euros. C'est-à-dire plus chère en occasion que neuve ! Certes l'écart n'est que de 7 euros (11.997 vs 11.990 euros) mais cela traduit bien une situation qui perdure. Cela veut dire, en effet, que les délais d'attente dans le neuf sont encore longs et que pour êtres livrés rapidement les clients se ruent sur l'occasion.



Seulement 3 modèles voient leurs prix baisser

C'est le cas de la Peugeot 3008 avec une baisse de 0,4 % (24.690 euros) soit à peine 97 euros de différence. Baisse également de 3,2 % pour une Peugeot 208 électrique (27.727 euros) et pour une Tesla modèle 3 -10,5% (41.853 euros).

L'électrique justement, les prix sont en hausse de plus de 6 % depuis janvier. Ainsi la Renault Zoé voit ses prix s'envoler de près de 11 % (15.662 euros), cela concerne aussi les hybrides + 4,3 % pour la Toyota Yaris par exemple (16.537 euros). Voitures qui représentent encore de faibles volumes mais qui sont davantage recherchées + 40 % pour l'électrique. On note aussi une envolée des prix du Peugeot Partner près de 24 % de hausse (20.966 euros), car la demande est très forte + 87%. Un véhicule très utilisé par les artisans qui doivent, notamment, se préparer aux ZFE (Zones à Faibles Emissions).

Enfin, dégringolade pour les ventes de diesel -32%. Mais attention le diesel reste encore majoritaire. En effet, si on prend l'ensemble des voitures d'occasion, c'est environ 52 % du marché, soit 2,74 millions de voitures échangées l'an dernier.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info