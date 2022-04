Qui est Olivier Dubois, détenu depuis un an au Mali et seul otage Français dans le monde ?

C'est un bien triste "anniversaire" pour Olivier Dubois en ce vendredi 8 avril. L'homme de 47 ans est détenu depuis un an jour pour jour au Mali, faisant de lui le seul otage Français dans le monde.

Pour cette "occasion", ses proches ont mis en ligne une vidéo où apparaissent sa sœur et son conjoint, sa mère, ainsi que plusieurs personnalités, comme Elise Lucet, Gilles Bouleau et Florence Aubenas, le groupe de rap IAM ou l'acteur Yvan Attal. "Nous sommes en plein stress depuis un an, mais nous gardons de l'énergie pour aider Olivier en faisant du bruit et en parlant de lui", dit à l'AFP sa sœur, Canèle Bernard, avant cet "anniversaire".

Olivier Dubois est un journaliste indépendant, qui vit et travaille au Mali depuis 2015. Il a notamment couvert la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien pour Libération ou l'hebdomadaire Le Point.

Sans nouvelles depuis le 13 mars dernier

Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), historiquement lié à Al-Qaïda.

Le 13 mars, une nouvelle vidéo de lui a circulé sur les réseaux sociaux, sans qu'on connaisse sa provenance et la date à laquelle elle a été tournée. Olivier Dubois y apparaît en bonne santé, s’adressant à ses proches et au gouvernement français à ses proches, auquel il demande de "continuer à faire son possible" pour sa libération.