Oise : une surveillante pénitentiaire agressée devant chez elle

et AFP

publié le 11/12/2020 à 13:04

Jeudi 10 décembre, une surveillante gradée du centre pénitentiaire de Liancourt, dans l'Oise, a été agressée devant son domicile tandis qu'elle rentrait du travail. Ce vendredi, un rassemblement de soutien de la part de ses collègues a eu lieu devant la prison.

Âgée d'une quarantaine d'années, la victime est responsable adjointe d'un quartier de condamnés à de moyennes et longues peines. Cette dernière a reçu "pas mal de coups, dont des coups de barre de fer" au crâne, a indiqué le secrétaire régional SNP-FO, Yannick Lenglet, qui a eu la surveillante au téléphone.

"C'est très inquiétant (...) On suppose que c'est en lien avec le travail, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas", avance-t-il. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé l'agression de la surveillante, sans fournir plus de détails.

Parloirs et extractions interrompus

L'agression, par "une ou plusieurs personnes", de cette "professionnelle appréciée de tous, très objective et juste", a suscité un grand "émoi" parmi ses collègues. Une cinquantaine d'entre eux étaient toujours rassemblés devant le centre pénitentiaire de Liancourt ce vendredi matin, a précisé Jérémy Jeanniot, responsable SNP-FO local.

D'après lui, l'établissement était "totalement bloqué" et "les parloirs et les extractions interrompus", ce matin encore. "On attend un acte de soutien de l'administration pénitentiaire", a-t-il expliqué.