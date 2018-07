publié le 25/07/2018 à 07:18

Plus de peur que de mal et simplement des dégâts matériels... Mais tout de même, une scène spectaculaire avec un hélicoptère, coulé à pic dans un étang. Mardi 24 juillet à Houdainville, dans l'Oise, un homme s'est rendu en hélicoptère à une réunion de famille en marge d'un enterrement, indiquent nos confrères du Parisien.



L'homme a proposé à certains des convives de monter à bord de son engin, un Robinson. Si le premier tour a ravi les passagers, le second aurait pu être fatal au trois nouveaux passagers et au pilote lui même. Apparemment objet d'une avarie mécanique, l'hélicoptère a perdu de l'altitude, et son propriétaire le contrôle.

Tentant de maîtriser tant bien que mal son appareil, le pilote a "terminé sa course en plein milieu d'un étang", fait savoir Le Parisien. Finalement, les trois passagers et le pilote ont pu s'extirper de l'engin à temps et regagner la rive à la nage, pour assister, impuissants, à la disparition de l'appareil dans les eaux de l'étang d'Houdainville.