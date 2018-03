La police fluviale américaine à la recherche de l'épave d'un hélicoptère qui s'est âbimé dans l'East River à New York, dimanche 11 mars 2018.

publié le 12/03/2018 à 04:27

Le drame s'est déroulé en plein cœur de New York. Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé dimanche 11 mars dans l'East River, faisant au moins deux morts, ont indiqué les autorités de la ville. Selon les chefs de la police et des pompiers, l'engin, qui transportait six personnes dont le pilote, s'est écrasé dans l'East River, au niveau de la 90e rue, peu après 19 heures locales (23 heures GMT), à l'issue d'une journée ensoleillée.



"Le pilote a réussi à se dégager, mais les cinq autres personnes n'ont pas pu", a expliqué le chef des pompiers, Daniel Nigro, lors d'une brève conférence de presse. Des plongeurs ont immédiatement été dépêchés sur les lieux, qui ont dégagé les cinq passagers, dans des conditions difficiles en raison du courant fort à cet endroit, a-t-il expliqué. Deux d'entre eux ont été prononcés morts sur les lieux, et les trois autres ont été "hospitalisés dans un état critique", a-t-il ajouté, sans donner aucune précision sur leur identité.

L'hélicoptère appartenait à une société dénommée Liberty, qui organise des vols pour les touristes souhaitant survoler la capitale financière américaine. Selon le chef de la police James O'Neill, l'appareil avait été loué pour les besoins de photographes. Les autorités new-yorkaises n'ont cité dans l'immédiat aucune cause pour cet accident. Plusieurs médias, qui ont diffusé des images de l'hélicoptère rouge sombrant dans la rivière, ont évoqué un appel de détresse du pilote juste avant le drame, évoquant un problème de moteur.