publié le 30/08/2019 à 18:04

Ce n'est pas le Far West, mais le Far Sud-Ouest... avec un trafic d'or que nous révèle La Dépêche du Midi. Dans la région de Toulouse, six personnes ont été mises en examen pour "orpaillage illégal", "blanchiment" et "association de malfaiteurs", après que des enquêteurs aient découvert un business de trafic d'or à taille industrielle.

Vous pouvez passer des heures à genoux au bord d'une rivière à jouer les chercheurs d'or sans autorisation. Mais dès que cela devient un peu industriel, il faut que l'administration s'en mêle. Or, non seulement les chercheurs d'or n'avaient pas les papiers nécessaires, mais ils auraient même fait des faux pour passer des contrats avec des sociétés minières, des gravières en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine pour partager les bénéfices, révèle la Dépêche du Midi.

Le trafic était rodé. Normalement, le fond des rivières est dragué. Ce qui en ressort passe par de grandes grilles pour calibrer les cailloux, et les chercheurs d'or avaient installé sous ces trémies des tapis, des sortes de moquettes qui retiennent les résidus les plus fins et les plus lourds comme les paillettes ou les pépites d'or. Tous ces petits résidus étaient ensuite collectés et fondus près de Toulouse et un membre allait tous les mois, en Andorre, vendre ces petits lingots d'or pur, toujours dans la même boutique, et c'est ce qui les a trahi.

5 personnes ont été incarcérées

L'an dernier, l'équipe d'orpailleur industriel aurait écoulé pour 117.000 euros d'or et le trafic durait depuis une dizaine d'années. Pendant trois ans, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont mené l'enquête pour enfin démanteler ce réseau de trafiquants du far sud-ouest.

Trois frères, âgés de 40 à 50 ans, font partie des six personnes mises en examen. Cinq d'entre elles ont été incarcérées.