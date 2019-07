publié le 10/07/2019 à 02:25

Au total sur la table devant le commissaire divisionnaire : 9 kilos de cocaïne, près de 3 kilos d'héroïne, 200 kilos de pains de résine de cannabis et six kilos "d'herbe", contenus dans des sacs de sport. Après six mois d'enquête, c'est un des plus importants réseaux marseillais de trafic de stupéfiants qui a été démantelé début juillet.



Ce réseaux drainait jusqu'à 2.000 clients par jour, pour un chiffre d'affaires quotidien de 50.000 à 75.000 euros. "Nous avons porté un gros coup à l'économie souterraine, avec quelque 2 millions d'euros enlevés aux trafiquants de cette cité", a évalué Marjorie Ghizoli, la chef de la sûreté départementale, lors d'une conférence de presse mardi à l'Evêché, le siège de la police marseillaise.

Dans les appartements visités, près de 40.000 euros en liquide avaient aussi été saisis. "Au total, près de 75.000 euros ont été immobilisés, avec l'argent bloqué sur divers comptes", a précisé l'un des enquêteurs de la brigade des stupéfiants. 12 personnes dont trois femmes ont été interpellées. Âgés de 20 à 30 ans, certains étaient visés par des mandats d'arrêts pour trafic de stupéfiants. Neuf ont été déférés devant un juge, puis six écroués, dont une femme.