publié le 26/06/2020 à 12:24

La Nouvelle-Aquitaine a enregistré un triste bilan ce jeudi 25 juin. Trois décès ont eu lieu sur le littoral en seulement une journée. Deux personnes sont mortes au niveau de la plage d’Ondres dans les Landes, et une nageuse est décédée à La Tremblade en Charente-Maritime.

Alors qu'elles se promenaient sur la plage, les deux personnes ont été emportées par une vague dans des circonstances qui restent à déterminer, rapporte 20 minutes. Alerté aux alentours de 9h45, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage a prévenu les gendarmes et les sapeurs-pompiers, dépêchés sur place en hélicoptère pour récupérer les deux victimes, un homme et une femme âgés de 70 ans. Mais l'équipe médicale du Smur n'a rien pu faire pour les sauver.

En fin de journée, au large de la Tremblade en Charente-Maritime, le Smur a tenté de venir en aide à une nageuse de 25 ans, en vain. La préfecture maritime de l’Atlantique a appelé jeudi soir "tous les pratiquants de loisirs nautiques et de plage à la plus grande vigilance."

[#Opération]

Décès de deux personnes devant la plage de @ville_Ondres (40)

Engagement de l'hélicoptère médicalisé Ecu 64 de @gendarmerie et de @SDIS40

Coordination des opérations de secours en mer par #CROSSEtel



▶️#CommuniquédePresse : https://t.co/U9I31FH5Dk pic.twitter.com/y3h7UUKcpG — Préfecture maritime de l'Atlantique (@premaratlant) June 25, 2020