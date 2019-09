publié le 10/09/2019 à 19:45

Un quinquagénaire, habitant de Landerneau, dans le Finistère, a failli se noyer sur une plage de Cléder, samedi 7 septembre. Une homme et une jeune femme lui ont porté secours et l'ont ramené sain et sauf sur la plage. L'homme en question, disparu après avoir apporté son aide, était recherché.

Emporté par une baïne, un trou d'eau dangereux qui cause de nombreuses noyades sur la côte Atlantique, le Finistérien n'arrivait plus à regagner la plage. "J'ai décidé de faire l'étoile de mer, je n'avais plus de force, j'avais du mal à respirer", a-t-il expliqué. Deux individus, un homme et une femme, lui ont porté secours à la nage et l'ont raccompagné immédiatement en bord de plage. Seule la jeune femme est restée à ses côtés et l'a mis en position latérale de sécurité. Quant au jeune homme, il a quitté les lieux après son geste courageux.

"C'est pas banal, je souhaite retrouver ce jeune homme pour le remercier de vive voix", avait expliqué le quinquagénaire qui avait lancé un appel à témoins sur France Bleu Breizh Izel. Selon les dernières informations, la femme du sauveur aurait pris contact avec le rescapé peu de temps après l'appel à témoins. "Un acte comme ça ne peut pas rester anonyme", avait déclaré le quinquagénaire qui cherche à remercier son héros de vive voix.