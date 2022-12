L'enquête sur Norman Thavaud a débuté il y a plus d'un an. Son placement en garde à vue lundi 5 décembre, pour des faits de viol et corruption de mineurs, a été prolongé le lendemain. Six femmes ont déposé plaintes dans ce dossier. Tout au long de l'enquête, les policiers de la brigade de protection des mineurs ont entendu les victimes potentielles de Norman Thavaud. Il s'agit principalement de très jeunes femmes. Parmi elles, cinq accusent le youtubeur de viol, et deux étaient mineurs à l'époque des faits.

C'est une plainte déposée en 2020 au Canada qui a déclenché l'enquête. Elle vient d'une Québécoise de 16 ans, qui explique être une admiratrice du vidéaste. La jeune femme explique avoir lancé une conversation électronique avec Norman Thavaud, qui au cours de leurs échanges a insisté pour obtenir des photos d'elle nue. Dans une interview datant de l'an dernier, l'adolescente dit également qu'elle a identifié une trentaine de jeunes femmes sous l'emprise de Norman Thavaud.

