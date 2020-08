publié le 31/07/2020 à 09:41

L'incendie serait parti d'une "explosion suivie de feu à cause d'une rupture de canalisation d'hydrogène". Ce jeudi 30 juillet, aux environs de 17h15, à Douai, un site de l'usine Air Liquide France industrie (ALFI) de Douai a été touché par un incendie. Le site est classé Seveso, mais il n'y a eu ni blessé, ni toxicité dans l'air.

Le service d'incendie et de secours (SDIS) de Nord a fait état de "plusieurs explosions". "C'est un camion citerne (...) qui déchargeait son contenu sur les quais de déchargement de l'entreprise. Ils étaient certainement en pleine manutention lorsqu'il y a eu une rupture sur une conduite reliant le camion et les cuves de l'entreprise", a expliqué un porte-parole des pompiers. Deux autres camions garés tout près étaient "directement menacés par l'incendie" à l'arrivée des pompiers, a-t-il précisé.

Environ 80 pompiers sont intervenus sur le site. De la fumée noire s'échappait de l'usine vers 18 heures. Une heure plus tard, elle avait disparu. "L'incendie est maîtrisé, il n'a fait aucune victime et il n'y a aucun risque de toxicité", a affirmé la préfecture à l'AFP. Le maire de la ville, Frédéric Chéreau, avait plus tôt diffusé un message sur les réseaux sociaux, demandant aux riverains de "ne pas sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre". "Mais à l'heure qu'il est, il n'y a plus de risque pour les riverains et on va donc lever le confinement et l'alerte", a-t-il confirmé.

