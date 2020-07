Nord : la prison de Sequedin forcée à la voiture bélier, sept véhicules incendiés

publié le 30/07/2020 à 04:36

Dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de 3 heures du matin, plusieurs individus ont forcé le parking de la maison d'arrêt de Sequedin (Nord) à l'aide d'un véhicule bélier. Par ailleurs, sept véhicules ont été incendiés sur le parking de la prison.

Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite et sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. D’après les informations de BFM TV, trois personnes cagoulées étaient à l'intérieur de la voiture. Le mobile de cette intervention est pour l'heure inconnue. "Il ne s'agit pas d'une tentative d'évasion, de sources concordantes", détaille-t-on dans les colonnes de franceinfo.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour éteindre les foyers à l'aide de deux lances à eau. L’UFAP-UNSa Justice (l’Union Fédérale Autonome Pénitentiaire) a vivement dénoncé "l’insécurité des domaines pénitentiaires". Le syndicat "exige des moyens matériels, humains et législatifs pour assurer la sécurité des biens et des personnels et visiteurs", peut-on lire sur son compte Twitter.