Nord : un mystérieux donateur envoie des milliers d'euros par enveloppe pour le Téléthon

Une trentaine de communes du Nord ont reçu en fin d'année des enveloppes avec à l'intérieur entre 300 et 600 euros en liquide et une seule inscription, "C'est pour le Téléthon". Plus de 12.000 euros auraient été envoyés ainsi par La Poste. Ces courriers sont arrivés dans les Flandres. Un territoire bien précis situés entre Dunkerque et Armentières.

À Whormout, une des 30 communes qui a reçu un don, l'enveloppe est arrivée par La Poste à la mairie vendredi 2 décembre. Alerté par ses agents, le maire a récupéré le paquet, une enveloppe sur laquelle il est écrit le nom de la ville, le code postal et "Pour le Téléthon". À l'intérieur, 400 euros, sans une explication.

Ce même procédé a été utilisé dans une trentaine de communes des Flandres. Alors forcément, les maires ont tenté de mener l'enquête. Ils ont relevé "une écriture un peu hésitante" qui fait penser à une personne âgée, peut-être quelqu'un qui a gagné au Loto...

En attendant, ces enveloppes font le bonheur du Téléthon. "C'est un acte de générosité gratuit de quelqu'un qui n'attend rien en retour. Il a aidé énormément toutes ces petites communes", se félicite une responsable locale. Reste qu'avec ce don total, de 12.100 euros en liquide, le généreux donateur n'aura donc pas de déduction fiscale.

